Мы в соц.сетях:
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

Путин: В условиях цифровизации нужно обеспечить безопасность бизнеса и общества

 Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве

Первая виртуальная лаборатория заработает осенью в Москве
Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

 Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны в Киеве
Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

Самолеты ВВС Британии сопроводили российский Су-24 над Черным морем

 Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии

Emirates сняли с рейса подростка-инвалида из-за приступа эпилепсии
13:36   26 Июля 2018
Весь мир

Из Сирии в Россию доставили 200 военных полицейских

Из Сирии в Россию доставили 200 военных полицейских

Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись в Россию из Сирии. Об этом в четверг сообщило Минобороны России.

В сообщении говорится, что военных доставили самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на аэродром Моздок в Северной Осетии. Руководство военной полиции от лица МО РФ выразило благодарность командованию и личному составу за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении спецзадач за пределами России. Военные охраняли гражданские объекты, гумкоридоры в зонах деэскалаций и сопровождали гуманитарные грузы.

Отличившимся в ходе военной операции военнослужащим вручили ведомственные награды. Военных в Дагестане встречали администрация, духовенство, командование воинской части и семьи. Юнармейцы развернули приветственные плакаты и украсили трибуну с гостями. Военных, вернувшихся домой, приветствовали ветераны района и специальные гости. Местный творческий коллектив исполнил перед зрителями несколько номеров с национальными танцами.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Аскольский
#россия #сирия #весь мир #военная полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...