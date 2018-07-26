Из Сирии в Россию доставили 200 военных полицейских

Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись в Россию из Сирии. Об этом в четверг сообщило Минобороны России.

В сообщении говорится, что военных доставили самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на аэродром Моздок в Северной Осетии. Руководство военной полиции от лица МО РФ выразило благодарность командованию и личному составу за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении спецзадач за пределами России. Военные охраняли гражданские объекты, гумкоридоры в зонах деэскалаций и сопровождали гуманитарные грузы.

Отличившимся в ходе военной операции военнослужащим вручили ведомственные награды. Военных в Дагестане встречали администрация, духовенство, командование воинской части и семьи. Юнармейцы развернули приветственные плакаты и украсили трибуну с гостями. Военных, вернувшихся домой, приветствовали ветераны района и специальные гости. Местный творческий коллектив исполнил перед зрителями несколько номеров с национальными танцами.