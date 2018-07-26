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Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

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13:24   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабмин Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Стратегия предполагает предоставление жителям Донбасса «полного доступа к общенациональному информационному пространству» и «объективное информирование» людей, объяснила замминистра информационной политики Украины Эмина Джапарова.

Чтобы осуществить план Кабмин собирается «нейтрализовать вещание», которое осуществляется с территорий, неподконтрольных Киеву, а также организовать обратное вещание украинского контента. То есть эфирный сигнал с Донбасса на подконтрольные территории хотят блокировать.

Тем временем в Донбассе украинские власти хотят построить две телерадиовышки, которые будут транслировать сигнал в самопровозглашенные ЛДНР.

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Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #киев #политика #весь мир
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