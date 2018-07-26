Госдума приняла законопроекты о «российских оффшорах»

Пакет из семи законов о специальных административных районах (САР), предусматривающих создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае прошел третье чтение в Госдуме.

Инициатива принадлежит группе депутатов и членов Совета Федерации от Калининградской области и Приморья. Законами предусматривается наделение одного из федеральных органов власти функциями по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере функционирования этих зон, а также создание субъектами РФ в каждом САР управляющей компании, которой предстоит обеспечивать функционирование офшора. Контролировать деятельность управляющей компании будут соответствующие субъекты РФ.

Резидентами САР могут стать только иностранные юридические лица. При этом кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем не могут стать таковыми. Минимальный объем средств, которые должны быть инвестированы для получения статуса международной компании, составляет 50 миллионов рублей.