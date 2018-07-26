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13:13   26 Июля 2018
Россия

Каршеринг для инвалидов хотят создать в Москве

Каршеринг для инвалидов хотят создать в Москве

Каршеринг в Москве могут адаптировать для маломобильных групп населения. Об этом рассказал замглавы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

По его словам, услуги по аренде автомобилей для маломобильных граждан появятся в столице, если на них будет спрос. 

Пронин заявил, что власти столицы, скорее всего, не будут создавать специальный автопарк для этих целей, однако со стороны операторов подобные предложения могут быть рассмотрены. 

На данный момент в Москве работают 15 операторов. Их парки насчитывают более десяти тысяч машин 30 различных моделей. 

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Автор: Виктория Разумовская
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