Госдума приняла закон о сносе самовольных построек

Госдума на заседании в четверг в окончательном чтении приняла законопроект, регулирующий порядок сноса самовольных построек. Инициативу внесло на рассмотрение правительство РФ.

Так, в законопроекте уточняется определение термина «самовольная постройка». Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что постройка признается самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства

Если же собственник объекта не знал и не мог знать об установленных ограничениях по использованию земельного участка, действовал добросовестно, получив необходимые разрешения на строительство, при этом в публичном доступе (в ЕГРН) сведений о зоне не имеется — объект не являться «самовольной постройкой».Таким образом, защищаются добросовестные приобретатели.

Постройку, признанную самовольной, приводят в соответствие с установленными требованиями. Предлагается два метода — на основании решения органа местного самоуправления (МСУ), если объект находится в охранной зоне или нет разрешения на строительство, либо на основании решения суда. На это отводится срок от шести месяцев до трех лет. Только после прохождения всех операций станет возможным оформление постройки в собственность. Новый закон в качестве мер противодействия недобросовестным застройщикам предусматривает принудительное изъятие земельного участка у собственника, который не выполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок.