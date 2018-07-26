Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Лидер Сирии Башар Асад встретился с делегацией из РФ, в составе которой находились спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны.

Стороны обсудили постконфликтное восстановление САР.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что сирийская и российская делегации поговорили о необходимости обеспечить скорейшее возвращение мирного населения в свои дома. Асад поприветствовал инициативу России в этом вопросе. Он также подтвердил, что правительство страны готово создать все условия для комфортного и безопасного приема и размещения граждан Сирии.

Стороны обсудили текущую ситуацию в арабской стране, подтвердили намерения продолжать борьбу с терроризмом и сделать все возможное для политического урегулирования.

Напомним, в Сочи 30-31 июля состоятся очередные переговоры по Сирии. В них будут участвовать страны-гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция, а также спецпосланник ООН Стеффан де Мистура.