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Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

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12:44   26 Июля 2018
Весь мир

Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Лидер Сирии Башар Асад встретился с делегацией из РФ, в составе которой находились спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны. 

Стороны обсудили постконфликтное восстановление САР.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что сирийская и российская делегации поговорили о необходимости обеспечить скорейшее возвращение мирного населения в свои дома. Асад поприветствовал инициативу России в этом вопросе. Он также подтвердил, что правительство страны готово создать все условия для комфортного и безопасного приема и размещения граждан Сирии.

Стороны обсудили текущую ситуацию в арабской стране, подтвердили намерения продолжать борьбу с терроризмом и сделать все возможное для политического урегулирования. 

Напомним, в Сочи 30-31 июля состоятся очередные переговоры по Сирии. В них будут участвовать страны-гаранты перемирия - Россия, Иран и Турция, а также спецпосланник ООН Стеффан де Мистура.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #асад #политика #мид рф #сирийский конфликт
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