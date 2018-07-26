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12:25   26 Июля 2018
Весь мир

Встреча лидеров БРИКС в узком составе началась в ЮАР

Встреча лидеров БРИКС в узком составе началась в ЮАР

Переговоры проходят в Йоханнесбурге в международном конференц-зале Sandton.

Хозяин саммита — президент ЮАР Сирила Рамафоза - лично встретил лидеров БРИКС. На встречу в Африку прилетели президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Мишел Темер.

Саммит этого года является юбилейным - десятым. Он проходит в Южно-Африканской республике (ЮАР) под девизом «БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции».

По традиции лидеры сфотографировались вместе. После этого началась встреча в узком формате. Позже к лидерам присоединятся члены делегаций.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #африка #весь мир #брикс #юар
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