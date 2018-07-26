Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

Боец одного из подразделений сил специальных операций ВСУ Сергей Ульянов, который уже два года ведет тяжбу с Минобороны Украины, требуя признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий, в знак протеста поджег себя рядом со зданием ведомства.

На помощь ему пришли очевидцы, которые повалили пострадавшего на землю и залили его пеной из огнетушителя. Пламя на бойце быстро потушили и вызвали медиков.

Акция транслировалась в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK. Боец-доброволец дал интервью телевизионщикам. Он рассказал, что добровольцы долгое время не могут пообщаться с представителями оборонного ведомства. Они требуют, чтобы права всех, кто воевал на фронте, были равными.

По его словам, требования ветеранов не были услышаны в министерстве. Напротив, их отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию, где списали «по всем старым болячкам, вроде контузии и прочего». Потом командующий силами специальной операции Игорь Лунев перевел «непонятными приказами» их всех в личное распоряжение, а после прохождения комиссии, «меня за один день выгнали».

По словам Ульянова, ведомство с ним не рассчиталось и намеренно не выдало необходимые документы, хотя это незаконно.