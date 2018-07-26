Мы в соц.сетях:
Каршеринг для инвалидов хотят создать в Москве

Каршеринг для инвалидов хотят создать в Москве

 Госдума приняла законопроекты о «российских оффшорах»

Госдума приняла законопроекты о «российских оффшорах»
Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

 Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине
Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии
Каршеринг для инвалидов хотят создать в Москве

Каршеринг для инвалидов хотят создать в Москве

 Госдума приняла законопроекты о «российских оффшорах»

Госдума приняла законопроекты о «российских оффшорах»
Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

 Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине
Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Асад обсудил с делегацией из РФ восстановление Сирии

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии
12:29   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

Мужчина в военной форме устроил самоподжог во время пикета около Минобороны а Киеве

Боец одного из подразделений сил специальных операций ВСУ Сергей Ульянов, который уже два года ведет тяжбу с Минобороны Украины, требуя признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий, в знак протеста поджег себя рядом со зданием ведомства.

На помощь ему пришли очевидцы, которые повалили пострадавшего на землю и залили его пеной из огнетушителя. Пламя на бойце быстро потушили и вызвали медиков.

Акция транслировалась в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK. Боец-доброволец дал интервью телевизионщикам. Он рассказал, что добровольцы долгое время не могут пообщаться с представителями оборонного ведомства. Они требуют, чтобы права всех, кто воевал на фронте, были равными.

По его словам, требования ветеранов не были услышаны в министерстве. Напротив, их отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию, где списали «по всем старым болячкам, вроде контузии и прочего». Потом командующий силами специальной операции Игорь Лунев перевел «непонятными приказами» их всех в личное распоряжение, а после прохождения комиссии, «меня за один день выгнали».

По словам Ульянова, ведомство с ним не рассчиталось и намеренно не выдало необходимые документы, хотя это незаконно.

«Я завис в воздухе, даже на военный учет не могу встать. Не могу дальше жить, нормально работать и развиваться», — сказал боец.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #всу #киев #чп #ближнее зарубежье #самоподжог
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...