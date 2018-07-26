Военный самолет разбился на севере Вьетнама

Во вьетнамской провинции Нгеан в четверг потерпел крушение военный самолет. Катастрофа произошла около 08.00 мск. Об этом пишет местный новостной портал VietnamNet.

Место крушения находится примерно в ста километрах от города Винь. О жертвах и пострадавших пока ничего неизвестно. Издание пишет, что самолет, вероятно, взорвался. Вокруг предполагаемого места катастрофы разбросаны обломки.

Источник среди местных властей сообщил, что на борту находились двое военных. Они погибли. Причины произошедшего пока устанавливаются.