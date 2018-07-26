Замглавы УСБ СК РФ приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку

Мосгорсуд признал замглавы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова виновным в получении взятки в размере 500 тысяч евро, пишет в четверг ТАСС.

Ламонова приговорили в пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 32 миллионов рублей. Кроме того, осужденного лишили звания полковника юстиции.

Главу управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, его заместителя и первого замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова задержали в 2016 году по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Согласно данным ФСБ, высокопоставленные сотрудники СК взяли 500 тысяч евро за переквалификацию обвинения на более мягкое для криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Дела против Никандрова и Ламонова рассматривались отдельно. Они полностью признали свою вину и заключили сделку со следствием.