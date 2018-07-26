Госдума приняла закон об унификации военной подготовки студентов

На заседании в четверг нижняя палата парламента приняла проект закона, предлагающего унифицировать вузовские структуры по военной подготовке. Документ предусматривает создание в вузах структурных подразделений военной подготовки единого вида — учебных военных центров.

Появление таких центров позволит унифицировать различные формы военной подготовки в вузах. В настоящее время в стране достаточно много форм военной подготовки студентов. Это и программы подготовки кадровых офицеров, и подготовки офицеров запаса, старшин и сержантов, солдат и матросов запаса. Как пояснил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов по имеющимся направлениям военной подготовки. Он пояснил, что предложенная норма предусматривает организация военной подготовки граждан по всем направлениям в едином структурном подразделении высшего учебного заведения — военном учебном центре.