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Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии
12:26   26 Июля 2018
Весь мир

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Совместный вояж главы МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова в Израиль, Германию и Францию вызвал массу вопросов. География «турне» говорит о вероятной договоренности Путина и Трампа.

Время визита и его срочность показывают, что оно стало следствием очередных важных изменений на сирийском фронте, которым надо успеть воспользоваться. 

Разгром юго-западного фронта оппозиции

Разгром и эвакуация юго-западного фронта сирийской «оппозиции» практически завершены. Сегодня незанятыми правительственными войсками остались только несколько небольших анклавов, прижатых к подконтрольным израильтянам территориям — Голанам. Армия Башара Асада проводит зачистку освобожденных земель и наносит концентрированные удары по засевшим здесь боевикам ИГ (организация запрещена в РФ, - прим.ред.), которые в виду невозможности открытого противостояния регулярной армии перешли к тактике проведения террористических актов.

Вчерашние взрывы унесли жизни более чем двухсот человек, большая часть из которых были местными ополченцами. Судя по тому, какую позицию занял Израиль, все что произошло было с ним согласовано. Тель-Авив получил гарантии Москвы и не стал препятствовать наступлению асадовских войск даже в непосредственной близости от своих позиций на Голанских высотах.

Фактически это стало первым удачным примером того, как Москве удалось договорить все «недоговороспособные в принципе стороны» в Сирии. Такое хорошее начинание надо закреплять и превращать в традицию. Именно этим занялись Сергей Лавров и Валерий Герасимов.

Почему вдвоем

Здесь все просто. Будущие шаги по урегулированию ситуации предполагают, как дипломатические, так и военные мероприятия. И если работа дипломатов заключается в том, чтобы усадить все стороны за нужный стол в нужном формате, то военным придется в это время согласовывать шаги по разведению сторон и контролю за соблюдением условий. И тут потребуются усилия военных не только России, Израиля, Франции и Германии, но и США, Ирана и Турции.

Что может быть дальше

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Итак, юго-западного фронта «оппозиции» больше нет. Основная часть боевиков либо сложила оружие, либо вывезена по согласованию в Идлиб. Эвакуированы все «нужные» люди, как то: 800 человек из «белых касок» и членов их семей. Еще накануне сирийские курды (сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа) приступили к формированию делегации на переговоры с Асадом и здесь больших проблем ожидать не стоит. В это самое время Турция пытается взять под полный контроль ситуацию в Идлибе, чтобы, уничтожив непримиримые силы «оппозиции» (коих тут собралось за последний год в избытке), усадить остальных за стол переговоров. Причем, он должен быть теперь единым, а не разделенным (и это задача Сергея Лаврова).

То есть не должно быть двух раздельных форматов переговоров (женевского и астанинского). Останется либо один объединенный, либо какой-то третий, о котором, уверен, вчера и говорили во время экстренного визита дипломаты России, Израиля, Франции и Германии.

Проблема урегулирования

Как мы понимаем, несмотря на прогресс, полного взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами пока нет. Как и в любой подобной ситуации будущее поливариантно и для всех очень важно в итоге закончить войну на максимально удобных для себя позициях. А это значит, что ждать быстрого решения пока не стоит. Западу, который проиграл военную кампанию в Сирии, нужно переводить противостояние в политическое русло и пытаться отыграть потерянное на полях сражений.

Не надо забывать и еще об одной стороне конфликта. В США до сих пор (и тут пока не предвидится изменений) нет единодушия внутри элит. В том числе и по вопросу сирийского урегулирования. И даже если Дональд Трамп согласился на некий, пока нам неизвестный, вариант решения конфликта, у его оппонентов из «демократического» лагеря до сих пор есть масса возможностей этому помешать.

Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Главная задача, теперь уже для американской «оппозиции», затянуть процесс урегулирования до 2020 года, когда, по их мнению, Трамп уйдет и они вновь смогут начать проводить свои собственные планы.

А заодно разгребать «завалы» трамповского «безумия». А потому, практически наверняка еще будут и осложнения и провокации. Непонимание и резкие заявления. И это нормально. Слишком разношерстная «компания» собирается за столом переговоров, слишком много у мирного процесса влиятельных противников и слишком разнятся их первоначальные желания. Но пока есть окно возможностей, им надо пытаться воспользоваться. Судя по всему, так и будет сделано. И очень быстро.

Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

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Автор: Юрий Подоляка
#сирия #лавров #герасимов #сирия последние новости #астанинские переговоры
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