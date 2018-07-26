Вояж Лаврова и Герасимова: кнут и пряник российской дипломатии

Совместный вояж главы МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова в Израиль, Германию и Францию вызвал массу вопросов. География «турне» говорит о вероятной договоренности Путина и Трампа.

Время визита и его срочность показывают, что оно стало следствием очередных важных изменений на сирийском фронте, которым надо успеть воспользоваться.

Разгром юго-западного фронта оппозиции

Разгром и эвакуация юго-западного фронта сирийской «оппозиции» практически завершены. Сегодня незанятыми правительственными войсками остались только несколько небольших анклавов, прижатых к подконтрольным израильтянам территориям — Голанам. Армия Башара Асада проводит зачистку освобожденных земель и наносит концентрированные удары по засевшим здесь боевикам ИГ (организация запрещена в РФ, - прим.ред.), которые в виду невозможности открытого противостояния регулярной армии перешли к тактике проведения террористических актов.

Вчерашние взрывы унесли жизни более чем двухсот человек, большая часть из которых были местными ополченцами. Судя по тому, какую позицию занял Израиль, все что произошло было с ним согласовано. Тель-Авив получил гарантии Москвы и не стал препятствовать наступлению асадовских войск даже в непосредственной близости от своих позиций на Голанских высотах.

Фактически это стало первым удачным примером того, как Москве удалось договорить все «недоговороспособные в принципе стороны» в Сирии. Такое хорошее начинание надо закреплять и превращать в традицию. Именно этим занялись Сергей Лавров и Валерий Герасимов.

Почему вдвоем

Здесь все просто. Будущие шаги по урегулированию ситуации предполагают, как дипломатические, так и военные мероприятия. И если работа дипломатов заключается в том, чтобы усадить все стороны за нужный стол в нужном формате, то военным придется в это время согласовывать шаги по разведению сторон и контролю за соблюдением условий. И тут потребуются усилия военных не только России, Израиля, Франции и Германии, но и США, Ирана и Турции.

Что может быть дальше

Итак, юго-западного фронта «оппозиции» больше нет. Основная часть боевиков либо сложила оружие, либо вывезена по согласованию в Идлиб. Эвакуированы все «нужные» люди, как то: 800 человек из «белых касок» и членов их семей. Еще накануне сирийские курды (сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа) приступили к формированию делегации на переговоры с Асадом и здесь больших проблем ожидать не стоит. В это самое время Турция пытается взять под полный контроль ситуацию в Идлибе, чтобы, уничтожив непримиримые силы «оппозиции» (коих тут собралось за последний год в избытке), усадить остальных за стол переговоров. Причем, он должен быть теперь единым, а не разделенным (и это задача Сергея Лаврова).

То есть не должно быть двух раздельных форматов переговоров (женевского и астанинского). Останется либо один объединенный, либо какой-то третий, о котором, уверен, вчера и говорили во время экстренного визита дипломаты России, Израиля, Франции и Германии.

Проблема урегулирования

Как мы понимаем, несмотря на прогресс, полного взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами пока нет. Как и в любой подобной ситуации будущее поливариантно и для всех очень важно в итоге закончить войну на максимально удобных для себя позициях. А это значит, что ждать быстрого решения пока не стоит. Западу, который проиграл военную кампанию в Сирии, нужно переводить противостояние в политическое русло и пытаться отыграть потерянное на полях сражений.

Не надо забывать и еще об одной стороне конфликта. В США до сих пор (и тут пока не предвидится изменений) нет единодушия внутри элит. В том числе и по вопросу сирийского урегулирования. И даже если Дональд Трамп согласился на некий, пока нам неизвестный, вариант решения конфликта, у его оппонентов из «демократического» лагеря до сих пор есть масса возможностей этому помешать.

Главная задача, теперь уже для американской «оппозиции», затянуть процесс урегулирования до 2020 года, когда, по их мнению, Трамп уйдет и они вновь смогут начать проводить свои собственные планы.

А заодно разгребать «завалы» трамповского «безумия». А потому, практически наверняка еще будут и осложнения и провокации. Непонимание и резкие заявления. И это нормально. Слишком разношерстная «компания» собирается за столом переговоров, слишком много у мирного процесса влиятельных противников и слишком разнятся их первоначальные желания. Но пока есть окно возможностей, им надо пытаться воспользоваться. Судя по всему, так и будет сделано. И очень быстро.

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