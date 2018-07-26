Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

На заседании в четверг нижняя палата парламента приняла предложенный правительством законопроект, дающий гражданам РФ право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

Закон вступит в силу уже 1 октября. Пока же брак в России регистрируется спустя месяц после подачи в заявления ЗАГС. После вступления документа в силу подать заявление можно будет в период от месяца до года до выбранной даты, в том числе дистанционно, воспользовавшись сервисом портала госуслуг. Также в законе указывается, что при наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить заключение брака и до истечения месяца с момента подачи заявления.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментирую правительственный законопроект, отметил, что введение новых норм в институт регистрации гражданского состояния позволит сделать запись на «красивые даты» более честной.