Сердюков не стал комментировать слухи о свадьбе с Васильевой

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков прокомментировал слухи о свадьбе с бывшей руководительницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой.

О том, что Сердюков и Васильева поженились рассказал телеведущий Андрей Малахов в своей колонке. На соответствующий вопрос Сердюков отвечать не стал, сказав, что это его личная жизнь.

«Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал он.

Ранее Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны России. Во время его работы началась масштабная работа по перевооружению армии и военная реформа.

Президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку после крупного скандала о хищениях в компании «Оборонсервис». Между тем Евгения Васильева тоже оказалась замешана в этом деле. Ее обвинили в мошенничестве с недвижимостью оборонного ведомства.