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12:05   26 Июля 2018
Россия

Сердюков не стал комментировать слухи о свадьбе с Васильевой

Сердюков не стал комментировать слухи о свадьбе с Васильевой

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков прокомментировал слухи о свадьбе с бывшей руководительницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой. 

О том, что Сердюков и Васильева поженились рассказал телеведущий Андрей Малахов в своей колонке. На соответствующий вопрос Сердюков отвечать не стал, сказав, что это его личная жизнь.

«Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — сказал он.

Ранее Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны России. Во время его работы началась масштабная работа по перевооружению армии и военная реформа. 

Президент России Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку после крупного скандала о хищениях в компании «Оборонсервис». Между тем Евгения Васильева тоже оказалась замешана в этом деле. Ее обвинили в мошенничестве с недвижимостью оборонного ведомства.

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #общество #васильева #сердюков
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