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11:51   26 Июля 2018
Россия

Госдума приняла в третьем чтении закон о таможенном регулировании

Госдума приняла в третьем чтении закон о таможенном регулировании

Проект предлагает обновления для таможенного регулирования в связи с принятием с 1 января этого года Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Таможенный кодекс ЕАЭС предполагает переход стан-участниц объединения к электронной таможне. Правительство ввиду этого предложило законопроект об изменениях в таможенное регулирование.

В частности, отныне в стране появится специальный реестр для таможенного декларирования товаров, которым сможет пользоваться таможенный представитель. Также вводятся новые способы для оплаты таможенных платежей, в том числе электронным переводом. Более того, платеж можно отсрочить на один месяц для любых категорий товаров при условии внесения соответствующего обеспечения.

Помимо прочего, предполагается сокращение с 90 до 60 дней сроков принятия предварительных решений по классификации товаров, а также с 10 до одного дня сроков проведения таможенного досмотра.

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Автор: Юлия Халус
#госдума #экономика #таможня #еаэс #таможенное регулирование
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