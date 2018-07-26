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11:59   26 Июля 2018
Россия

Шойгу руководит генеральным парадом ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Шойгу руководит генеральным парадом ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Министр обороны России Сергей Шойгу проводит в четверг генеральную репетицию Главного военно-морского парада. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Главный военно-морской парад состоится в воскресенье, 29 июля, в День Военно-морского флота.В генеральной репетиции, которая продлится два часа, принимают участие свыше четырех тысяч военнослужащих, порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, 38 летательных аппаратов ВМФ. В репетиции задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты ВМФ России и Каспийской флотилии.

В кильватерной колонне пройдут по Неве и на Кронштадском рейде тактические группы боевых кораблей и современные катеры, в том числе фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен», фрегат «Адмирал Макаров», корветы «Сообразительный» и «Бойкий», корабль противоминной обороны «Александр Обухов» и другие. Крупные океанские корабли, такие как ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орёл», представят в Кронштадте — Нева для них слишком мала. Самолеты и вертолеты морской авиации пролетят над Кронштадтом и Санкт-Петербургом в качестве воздушной части парада. В четверг также состоятся генеральные репетиции ко дню ВМФ в главных базах Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #общество #день вмф #санкт- петербург
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