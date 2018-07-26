Госдума продлила безвизовый въезд в РФ по паспорту болельщика до конца года

На заседании в четверг законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018 был принят Госдумой в заключительном чтении. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как рассказал председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, одним из главных поводов для разработки законопроекта стали просьбы гостей чемпионата. По его словам, опросы показали, что около 80% болельщиков были бы рады вновь посетить Россию, чтобы поближе познакомиться с ее культурой, увидеть ее российскую провинцию и природу.

«Мы говорим о миллионе иностранцев, а это серьезное подспорье для увеличения туристического потока», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что действие закона распространяется только на владельцев Fan ID, для их родственников визовый режим остается прежним. Однако, как добавил, Дегтярев, проблема может быть решена соответствующими циркулярами и подзаконными актами министерства иностранных дел.