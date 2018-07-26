Мы в соц.сетях:
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
11:23   26 Июля 2018
Россия

Госдума продлила безвизовый въезд в РФ по паспорту болельщика до конца года

Госдума продлила безвизовый въезд в РФ по паспорту болельщика до конца года

На заседании в четверг законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018 был принят Госдумой в заключительном чтении. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как рассказал председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, одним из главных поводов для разработки законопроекта стали просьбы гостей чемпионата. По его словам, опросы показали, что около 80% болельщиков были бы рады вновь посетить Россию, чтобы поближе познакомиться с ее культурой, увидеть ее российскую провинцию и природу.

«Мы говорим о миллионе иностранцев, а это серьезное подспорье для увеличения туристического потока», — отметил парламентарий.

Госдума продлила безвизовый въезд в РФ по паспорту болельщика до конца года

Он также добавил, что действие закона распространяется только на владельцев Fan ID, для их родственников визовый режим остается прежним. Однако, как добавил, Дегтярев, проблема может быть решена соответствующими циркулярами и подзаконными актами министерства иностранных дел.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #болельщики #общество #fan id #чм2018 #чм - 2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...