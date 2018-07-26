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11:32   26 Июля 2018
Россия

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

В настоящий момент возгорание распространилось на 213,5 гектара леса, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре действуют пять пожаров. Самый крупный из них площадью 190 гектаров бушует в Сургутском районе неподалеку от населенного пункта Тайлаково. В этом же районе в привязке к населенному пункту Русскинская разгорелся пожар площадью в 1,5 гектара.

Пожары площадью в девять, семь и шесть гектаров также горят в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Березовском районах соответственно. Причиной четырех из пяти возгораний стала гроза. За пожар в Ханты-Мансийском районе ответственно местное население.

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Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #чп #хмао #лесной пожар
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