Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций приняла Госдума

Нижняя палата парламента приняла закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Страхование будет добровольным.

Законом предусматривается, что власти регионов получат право разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям.

Собственнику, утратившему застрахованное жилье в результате чрезвычайной ситуации, сможет выбирать, в каком виде будет возмещен ущерб. Предусматривается два варианта: выплата в установленных программой долях возмещения страховщиком и части субъектом РФ либо предоставление субъектом РФ в собственность пострадавшему другого жилья при условии перечисления страховщиком в бюджет региона суммы причитающегося к выплате возмещения.

Законом предусмотрено создание единой автоматизированной информационной системы, которая будет содержать информацию о договорах страхования жилья, размерах возмещения, а также иные данные, предоставляемые страховщиком. Роль оператора этой системы возлагается на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Обязательства по выплате страхового возмещения по договорам подлежат передаче в облигаторное перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию. При этом по риску утраты — в размере 95% от объема обязательств страховщика, по риску повреждения — 60%, если иной размер не предусмотрен договором перестрахования.