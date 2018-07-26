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Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

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11:21   26 Июля 2018
Весь мир

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в Йоханнесбург (ЮАР), где примет участие в заседании саммита БРИКС. Российский глава проведет несколько двусторонних встреч.

Одной из них станет первая личная беседа с новым президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Кроме этого, Путин планирует провести переговоры с президентами Турции, Анголы, Аргентины, Замбии, премьером Индии, и председателем КНР.

Также лидеры БРИКС встретятся с приглашенными главами ряда стран. Главы стран-участниц саммита проведут встречу с представителями ряда государств Африки, а также Аргентины,Турции и Ямайки. Саммит пройдет по 27 июля. По его итогам лидеры стран БРИКС подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам десятилетней работы организации.

 

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Автор: Анатолий Аскольский
#россия #политика #весь мир #брикс #юар
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