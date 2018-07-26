Мы в соц.сетях:
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
11:08   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, что в стране прошли испытания крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Их разработкой занимается  государственный концерн «Укроборонпром».

Стрельбы проходили на полигоне в Черниговской области. В них были задействованы опытные артиллеристы. Результат испытаний оценила специальная комиссия Минобороны Украины. 

Порошенко отметил, что артиллеристы использовали боевые осколочно-фугасные снаряды. Их баллистические характеристики оценивались с помощью передового баллистического радара, который произвела одна из стран-членов НАТО.

Снаряды будут использоваться для стрельбы артиллерийской системы «Гиацинт». Комплекс имеет большую точность и способен поразить цель на расстоянии 30 километров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #армия и опк #поршенко #гиацинт
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...