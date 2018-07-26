Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, что в стране прошли испытания крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Их разработкой занимается государственный концерн «Укроборонпром».

Стрельбы проходили на полигоне в Черниговской области. В них были задействованы опытные артиллеристы. Результат испытаний оценила специальная комиссия Минобороны Украины.

Порошенко отметил, что артиллеристы использовали боевые осколочно-фугасные снаряды. Их баллистические характеристики оценивались с помощью передового баллистического радара, который произвела одна из стран-членов НАТО.

Снаряды будут использоваться для стрельбы артиллерийской системы «Гиацинт». Комплекс имеет большую точность и способен поразить цель на расстоянии 30 километров.