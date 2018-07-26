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10:59   26 Июля 2018
Россия

СК задержал седьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии Ярославля

СК задержал седьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии Ярославля

Речь идет о младшем инспекторе ИК-1 Дмитрии Соловьеве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Заволжского суда.

Источник агентства рассказал, что в четверг в суд поступило ходатайство об аресте седьмого подозреваемого в уголовном деле о пытках в ярославской колонии. Просьбу рассмотрят в этот же день.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором зафиксировано жестокое избиение. Согласно данным агентства, инцидент произошел в исправительной колонии №1 в Ярославле. Позже ФСИН подтвердил указанную

информацию.

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. К настоящему моменту удалось установить всех участников: пять из них находятся под стражей, по шестому следствие собирает дополнительные доказательства для ареста.

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Автор: Юлия Халус
#россия #ск рф #происшествия #чп #ярославль #ярославская колония
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