СК задержал седьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии Ярославля

Речь идет о младшем инспекторе ИК-1 Дмитрии Соловьеве, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Заволжского суда.

Источник агентства рассказал, что в четверг в суд поступило ходатайство об аресте седьмого подозреваемого в уголовном деле о пытках в ярославской колонии. Просьбу рассмотрят в этот же день.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором зафиксировано жестокое избиение. Согласно данным агентства, инцидент произошел в исправительной колонии №1 в Ярославле. Позже ФСИН подтвердил указанную

информацию.

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. К настоящему моменту удалось установить всех участников: пять из них находятся под стражей, по шестому следствие собирает дополнительные доказательства для ареста.