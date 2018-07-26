Мы в соц.сетях:
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
10:47   26 Июля 2018
Весь мир

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Согласно данным Reuters, неизвестная женщина перед зданием американской дипмиссии в Пекине облила себя бензином и попыталась совершить самосожжение. Однако полицейские успели предотвратить это.

Ранее Associated Press сообщало о взрыве у посольства США в китайской столице. Согласно рассказам очевидцев, сначала послышался громкий хлопок, после чего район окутал густой дым.

Предположительно, неизвестный мужчина попытался забросить бомбу за ограду здания посольства, однако снаряд взорвался раньше. О состоянии предполагаемого террориста пока неизвестно. Как рассказывают свидетели, в результате случившегося повреждения получила полицейская машина.

Сейчас на месте работают правоохранители. Дым до сих пор не рассеялся, дорога возле здания дипмиссии перекрыта.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#происшествия #взрыв #чп #китай #пекин #посольство сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...