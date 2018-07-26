Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
Согласно данным Reuters, неизвестная женщина перед зданием американской дипмиссии в Пекине облила себя бензином и попыталась совершить самосожжение. Однако полицейские успели предотвратить это.
Ранее Associated Press сообщало о взрыве у посольства США в китайской столице. Согласно рассказам очевидцев, сначала послышался громкий хлопок, после чего район окутал густой дым.
Предположительно, неизвестный мужчина попытался забросить бомбу за ограду здания посольства, однако снаряд взорвался раньше. О состоянии предполагаемого террориста пока неизвестно. Как рассказывают свидетели, в результате случившегося повреждения получила полицейская машина.
Сейчас на месте работают правоохранители. Дым до сих пор не рассеялся, дорога возле здания дипмиссии перекрыта.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) July 26, 2018