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10:38   26 Июля 2018
Весь мир

СМИ назвали имя военнослужащей Израиля, сбившей сирийский «Сухой»

СМИ назвали имя военнослужащей Израиля, сбившей сирийский «Сухой»

Сирийский военный самолет «Сухой» был сбит противоракетным комплексом Patriot , командир батареи — капитан израильских ВВС Ор Нааман. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, Нааман руководит батареей Patriot в 138-м батальоне израильской армии. Сбитый во вторник «Сухой» — не единственная цель, пораженная батареей Нааман в последнее время. Двумя неделям ранее подразделение сбило сирийский беспилотник.

В начале недели израильские ВВС сбили сирийский военный самолет «Сухой». Один летчик погиб, судьба второго неизвестна. По утверждению израильских властей, бомбардировщик нарушил воздушное пространство в районе Голанских высот. При этом израильские военные неоднократно пытались связаться с экипажем, но он не отвечал.

Власти Сирии настаивают, что бомбардировщик выполнял боевое задание против террористов, не пересекая границ воздушного пространства Израиля.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #израиль #общество #весь мир #сухой #нааман
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