Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что был приятно удивлен прямотой и искренностью российского лидера Владимира Путина. Он признался, что представлял президента РФ другим.

Пашинян подчеркнул, что отношения России и Армении должны быть «без темных углов». Именно так они и строятся, власти двух стран говорят обо всем прямо и искренне, считает политик.

Премьер отметил, что это не означает, что правительства Армении и России будут всегда и во всем согласны.