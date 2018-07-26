Мы в соц.сетях:
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
10:34   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что был приятно удивлен прямотой и искренностью российского лидера Владимира Путина. Он признался, что представлял президента РФ другим.

Пашинян подчеркнул, что отношения России и Армении должны быть «без темных углов».  Именно так они и строятся, власти двух стран говорят обо всем прямо и искренне, считает политик. 

Премьер отметил, что это не означает, что правительства Армении и России будут всегда и во всем согласны.

«Я думаю, что это самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно», — добавил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #армения #пашинян
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...