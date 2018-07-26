Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что был приятно удивлен прямотой и искренностью российского лидера Владимира Путина. Он признался, что представлял президента РФ другим.
Пашинян подчеркнул, что отношения России и Армении должны быть «без темных углов». Именно так они и строятся, власти двух стран говорят обо всем прямо и искренне, считает политик.
Премьер отметил, что это не означает, что правительства Армении и России будут всегда и во всем согласны.
«Я думаю, что это самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно», — добавил он.