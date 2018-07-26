Армения работает с НАТО, но не стремится стать членом альянса — Пашинян

Ереван является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и хочет, чтобы его членство в этой организации стало более и более эффективным, объяснил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В среду глава армянского правительства дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос, стремится ли Армения в НАТО, он ответил, что нет. У Еревана есть с альянсом общие проекты. В частности, миротворческая миссия в Косово. И эту работу планируется продолжать. Тем не менее становиться полноправным членом организации Армения не собирается.

Пашинян 11-12 июля поучаствовал в саммите НАТО в Брюсселе. В интервью он объяснил, что присутствовал на обсуждении операции альянса «Решительная поддержка» по оказанию помощи руководству Афганистана. Это одна из миссий альянса, в которой участвует Ереван.