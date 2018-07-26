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Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

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 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

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10:31   26 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Армения работает с НАТО, но не стремится стать членом альянса — Пашинян

Армения работает с НАТО, но не стремится стать членом альянса — Пашинян

Ереван является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и хочет, чтобы его членство в этой организации стало более и более эффективным, объяснил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В среду глава армянского правительства дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос, стремится ли Армения в НАТО, он ответил, что нет. У Еревана есть с альянсом общие проекты. В частности, миротворческая миссия в Косово. И эту работу планируется продолжать. Тем не менее становиться полноправным членом организации Армения не собирается.

Пашинян 11-12 июля поучаствовал в саммите НАТО в Брюсселе. В интервью он объяснил, что присутствовал на обсуждении операции альянса «Решительная поддержка» по оказанию помощи руководству Афганистана. Это одна из миссий альянса, в которой участвует Ереван.

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Автор: Юлия Халус
#нато #политика #армения #весь мир #одкб
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