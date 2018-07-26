ВСУ нарушили перемирие три раза за сутки — ДНР

Украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам представителя СЦКК, ВСУ выпустили по территории ДНР 10 мин, а также вели огонь из гранатометов и зенитных установок. Общее количество примененных боеприпасов составило 34 единицы. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено три дома и здание насосной станции. Жертв среди местного населения на данный момент не зафиксировано.

Накануне представительство республики в СЦКК сообщало о шести нарушениях режима тишины со стороны ВСУ.