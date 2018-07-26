Мы в соц.сетях:
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

Госдума дала россиянам право самим назначать дату регистрации брака

 Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров

Площадь пожаров в ХМАО за сутки увеличилась почти на сотню гектаров
Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

Испытания снарядов для системы «Гиацинт» прошли на Украине

 Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком

Премьер Армении назвал Путина прямым и искренним человеком
Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

Путин прилетел в ЮАР на саммит БРИКС

 Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США

Полиция Пекина задержала женщину, пытавшуюся сжечь себя перед посольством США
10:23   26 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Китай принял на вооружение первый полковой комплект С-400

СМИ: Китай принял на вооружение первый полковой комплект С-400

Пекин принял на вооружение первый полковой комплект российского ЗРК С-400 «Триумф». Его доставили из России морским путем еще в мае. Подписание акта приемки означает, что системы стали собственностью Китая. Всего китайские власти заказали два комплекта ПВО.

Об этом сообщает ТАСС.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России отказались комментировать эту информацию.

О подписании контракта между Россией и Китаем на поставку С-400 стало известно в 2014 году, а в 2015 году заключение контракта подтвердил помощник президента РФ Владимир Кожин. Таким образом, Китай стал первым иностранным заказчиком этих систем.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #китай #весь мир #пво #с-400
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...