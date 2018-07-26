СМИ: Китай принял на вооружение первый полковой комплект С-400

Пекин принял на вооружение первый полковой комплект российского ЗРК С-400 «Триумф». Его доставили из России морским путем еще в мае. Подписание акта приемки означает, что системы стали собственностью Китая. Всего китайские власти заказали два комплекта ПВО.

Об этом сообщает ТАСС.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России отказались комментировать эту информацию.

О подписании контракта между Россией и Китаем на поставку С-400 стало известно в 2014 году, а в 2015 году заключение контракта подтвердил помощник президента РФ Владимир Кожин. Таким образом, Китай стал первым иностранным заказчиком этих систем.