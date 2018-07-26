Овечки вновь возглавил рейтинг российских звезд в Forbes

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй раз подряд возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии журнала Forbes.

Спортсмен заработал за год 14,5 миллиона долларов, на 600 тысяч больше, чем лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (13,9 миллиона долларов), занявший второе место. На третьем — звезда эстрады Филипп Киркоров с доходом в 8,9 миллиона долларов.

В десятке лидеров также хоккеист Евгений Малкин (9,5 миллиона), певец Григорий Лепс, телеведущий Иван Ургант, телезвезда Ольга Бузова, певцы Дима Билан и Стас Михайлов, телеведущая Ксения Собчак. Как поясняет издание, место в рейтинге присуждается с учетом нескольких факторов: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у пользователей сети.