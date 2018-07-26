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Пушков: Киев намерено создает тупик на переговорах в Минске

Пушков: Киев намерено создает тупик на переговорах в Минске

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9:56   26 Июля 2018
Политика

Пушков: Киев намерено создает тупик на переговорах в Минске

Пушков: Киев намерено создает тупик на переговорах в Минске

Сенатор Алексей Пушков считает, что власти Украины намеренно заводят переговоры в Минске в тупик.

Ранее представитель украинской стороны Ирина Геращенко выступила на переговорах. Ее речь имела ярко выраженный антироссийский характер. После она оскорбила омбудсмена ДНР и покинула заседание. В связи с этим переговоры гуманитарной подгруппы пришлось прервать. Некоторые эксперты и политологи осудили поведение Геращенко.

 

Пушков подчеркнул, что такое отношение представителя Киева говорит о стремлении Киева сорвать соглашения. По его словам, подобные переговорщики «способны только войну объявлять».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #пушков #политика
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