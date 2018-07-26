Пушков: Киев намерено создает тупик на переговорах в Минске

Сенатор Алексей Пушков считает, что власти Украины намеренно заводят переговоры в Минске в тупик.

Ранее представитель украинской стороны Ирина Геращенко выступила на переговорах. Ее речь имела ярко выраженный антироссийский характер. После она оскорбила омбудсмена ДНР и покинула заседание. В связи с этим переговоры гуманитарной подгруппы пришлось прервать. Некоторые эксперты и политологи осудили поведение Геращенко.

Киев намерено создаёт тупик на переговорах в Минске, разыгрывая карту блокировки Минских соглашений. Но это путь к окончательной утрате Донбасса, который давно уже не видит себя в составе нынешней Украины. И западные страны Киеву здесь никак не помогут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2018

Пушков подчеркнул, что такое отношение представителя Киева говорит о стремлении Киева сорвать соглашения. По его словам, подобные переговорщики «способны только войну объявлять».