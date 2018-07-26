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 Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом
15:47   26 Июля 2018
Весь мир

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Бразилия дала два дня Facebook, чтобы объяснить массовые блокировки сообществ. Ранее язык ультиматума помог Латвии получить полный доступ к агитации в соцсети.

87 пользователей и 196 сообществ, которые читали полмиллиона человек, заблокировал Facebook в бразильском сегменте соцсети. Большинство удаленных аккаунтов связана с активистами правого движения Свободной Бразилии (Movimento Brasil Livre), которое активно выступало за импичмент экс-президента Дилмы Русеф в 2015 году.

Чистку в преддверии президентских выборов в стране соцсеть оправдала борьбой с фейковыми новостями. Такой помощи власти Бразилии не ждали. Прокурор штата Гояс Аильтон Бенедито усомнился, что это не акт цензуры, запрещенной Конституцией Бразилии и дал два дня соцсети для объяснений.

«Конституционные нормы и законы Бразилии, которые регулируют интернет, всегда действуют в соответствии с принципами свободы слова, правом на доступ к информации <…> и борьбой с цензурой, а также с дискриминацией пользователей по половому, расовому, возрастному признаку или в связи с их политическими убеждениями», - напомнил он.

Срок ультиматума истекает завтра. Если убедительного ответа от соцсети надзорное ведомство не получит, Facebook грозит уголовное дело.

Прокуратура Бразилии заступилась за заблокированных Facebook пользователейДиректор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что администрация Facebook привычно ограничится общим ответом о нарушении пользовательского соглашения. 

«В теории, если власти Бразилии не получат ответа, то могут пойти на крайние меры и совсем заблокировать соцсеть в стране. В таком случае интересно, как пользователи отнесутся к такому шагу. Будет интересно посмотреть и российским властям, и властям других стран. У многих есть претензии  к американской социальной сети, но совсем у маленького количества стран есть рычаги давления на нее», — сказал Зыков в комментарии  ИА «Политика Сегодня».

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Рычаги давления на Facebook нашлись у структур Европейского Союза. Основатель соцсети Марк Цукерберг 23 мая держал ответ в Европарламенте по делу Cambridge Analytica, компании, которая с помощью алгоритмов Facebook собрала политическое досье на 50 миллионов человек по всему миру. Путь, который Цукерберг выбрал для борьбы с «вмешательством в выборы» устроил не всех европарламентариев.

«Этот новый смелый мир господина Цукерберга, в котором десятки тысяч сотрудников Facebook решают, что такое фейковые новости, а что нет, пугает меня. Это общественная задача для органов государственной власти», — написал в Твиттере глава фракции либералов в ЕП Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt).

Главу фракции консерваторов и реформистов Европы Сайед Камалл (Syed Kamall) удивило, что Facebook сам собирает досье на пользователей. Пусть и для целей безопасности. 

«Некоторые могут спросить: кому нужен Интерпол, когда у вас есть Марк Цукерберг?», - заметил он.

Кроме Европы и США, на заседаниях Конгресса в которых Цукерберг побывал уже дважды, Facebook удостоил своим вниманием власти Латвии после угрозы заблокировать соцсеть на время выборов в стране, чтобы точно никакого вмешательства не было.

Латвии Facebook теперь передает все сведения о заказчиках политической рекламы.

Переговоры не предлагать, или Как работать с Цукербергом

Российская часть сегмента Facebook по-прежнему живет по законам Цукерберга. Так не раз жертвой цензуры становился депутат Госдумы Виталий Милонов. Его страницу только в прошлом году блокировали трижды.

«Блокировка меня и многих других политиков, общественных деятелей была исключительно, подчеркиваю, только по политическим мотивам. За высказывание наших взглядов, не связанных с радикализмом, пропагандой войны, аккаунты блокировались. Почему-то, когда свобода выражения своей точки зрения якобы ограничивается госорганами применительно к либералам, то тут все инстанции вписываются. А если ограничивается право доступа тех, кто не разделяет точку зрения США, то тут все уже правильно, все в рамках закона, корпоративная этика Facebook», — негодует парламентарий. 

Прокуратура Бразилии заступилась за заблокированных Facebook пользователей

Жертвой цензуры становятся и сообщества российских СМИ. В черном списке Цукерберга с 5 апреля находится страница «Политики Сегодня». Никаких объяснений, редакция не получала ни до, ни после. 

Зато в черном списке соцсети нет страницы украинского пранкера Евгения Вольнова, который запускал фейки о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Жалобы на фейк-ньюс от Вольнова были.

«Facebook  моим  помощникам ответил, что блокировать Вольнова они не считают нужным, — рассказывал в апреле Милонов. — Потому что право на свободу слова, на свободу выражения. Вольнов для них, получается, — это не опасно. Это нормально. Не оскорбительно. А информации «Политики Сегодня», ФАНа для них опасна. Почему? Потому что она правдива. А самые гнусные подонки останутся безнаказанными, потому что работают в интересах Запада».

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Автор: Мария Владимирова
#бразилия #общество #весь мир #facebook #блокировка #соцсеть
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