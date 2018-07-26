«Крымскую декларацию» Госдепа на полуострове назвали баловством

В Крыму посчитали баловством «Крымскую декларацию» по непризнанию российского статуса региона, которую создали в США.

По словам вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса, это мнение важно только для Вашингтона. Крымское правительство же интересует исключительно точка зрения Москвы и российской конституции.

«Поэтому они там балуются, играются в игры, и пусть они этим продолжают заниматься, если это им нравится», — отметил Фикс, подчеркнув, что Крым живет в рамках законодательства РФ.

США же, считает вице-спикер, придется брать во внимание позицию России, поскольку она занимает важное место в обеспечении мировой безопасности.

Ранее Госдеп США опубликовал «Крымскую декларацию», в которой госсекретарь страны Майк Помпео в очередной раз заявил, что США не признает Крым частью России.