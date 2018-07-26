Роскосмос подтвердил задержание гендиректора НПО имени Лавочкина‍

Следственные органы проинформировали Роскосмос о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении Лемешевского возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы. По словам главы пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко гендиректор НПО имени Лавочкина (производство разгонных блоков «Фрегат» и межпланетных станций) уже подал заявление об увольнении со 2 августа.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен его заместитель по вопросам безопасности Харун Карчаев.