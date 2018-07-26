Цены на нефть выросли после новостей из Саудовской Аравии

В четверг мировые цены на нефть начали расти, свидетельствуют данные торгов. Специалисты считают, что это произошло на новостях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent выросла на 0,51 процента — до 74,31 доллара за баррель. Цена на WTI выросла на 0,06 процента — до 69,34 доллара за баррель.

Ночью 26 июля министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна перестанет экспортировать нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. Это случилось после того, как на нефтяные танкеры в Красном море напали йеменские повстанцы.

Нападение было совершено в среду. Экипажи судов не пострадали, один из танкеров получил незначительные повреждения.