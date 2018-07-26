СМИ: В Калифорнии эвакуировали 12 тысяч человек из-за лесного пожара

Телеканал 8 News NOW сообщает, что из-за лесного пожара, который бушует в штате Калифорния, эвакуировали 12 тысяч человек. Огонь уже распространился на город Айдилуайлд.

Журналисты сообщили, что несколько домов охвачены пламенем, однако о раненых или погибших ничего неизвестно. Полиция штата задержала мужчину, чтобы допросить после того, как поступила информация о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.

В национальном заповеднике Сан Бернардино сообщили, что огонь распространился на 12 квадратных километров. На странице заповедника в твиттере объявлено о «немедленной эвакуации» для жителей близлежащих районов.

На данный момент на территории США бушует около 60 лесных пожаров в 13 штатах.