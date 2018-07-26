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 Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии

Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии
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 Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии

Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии
8:25   26 Июля 2018
Весь мир

Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии

Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии

В Японии казнили шестерых оставшихся приговоренных экс-руководителей религиозной секты  «Аум Синрике» (запрещена в РФ). Эту информацию подтвердила министр юстиции Еко Камикава. 

В четверг был приведет в исполнение смертный приговор лидеров Сатору Хасимото, Тору Тоеда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Екояма и Кадзуаки Окадзаки. Все они обвиняются в одном или нескольких преступлениях.

Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии

Еще семерых руководителей секты казнили 6 июля, в том числе ее основателя, которого знают под именем Секо Асахара. Все они имели отношение к производству газа зарин, а также разработке другого химического оружия. Киехидэ Хаякава занимал в секте пост «военного министра». Именно под его руководством в 1993-ем году строили завод по производству зарина. Он часто ездил в Россию, где приобретал автоматы Калашникова.   

Секта «Аум Синрике» была основана в 1987 году. Ее адептами стали от 30 до 50 тысяч человек, более десяти тысяч из которых проживали в России.  

В 1994-ом году последователи секты распылили газ зарин в городе Мацумото, от чего погибли семь человек. Через год газ распылили в метро в Токио. Тогда 13 человек погибли, еще 6,3 тысячи человек в разной степени пострадали. На этот раз полиции удалось арестовать 30 лидеров секты, 13 из них приговорили к смертной казни.

*Запрещена в России

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #общество #аум синрике #секта
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