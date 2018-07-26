Казнили всех приговоренных экс-руководителей «Аум Синрике»* в Японии

В Японии казнили шестерых оставшихся приговоренных экс-руководителей религиозной секты «Аум Синрике» (запрещена в РФ). Эту информацию подтвердила министр юстиции Еко Камикава.

В четверг был приведет в исполнение смертный приговор лидеров Сатору Хасимото, Тору Тоеда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Екояма и Кадзуаки Окадзаки. Все они обвиняются в одном или нескольких преступлениях.

Еще семерых руководителей секты казнили 6 июля, в том числе ее основателя, которого знают под именем Секо Асахара. Все они имели отношение к производству газа зарин, а также разработке другого химического оружия. Киехидэ Хаякава занимал в секте пост «военного министра». Именно под его руководством в 1993-ем году строили завод по производству зарина. Он часто ездил в Россию, где приобретал автоматы Калашникова.

Секта «Аум Синрике» была основана в 1987 году. Ее адептами стали от 30 до 50 тысяч человек, более десяти тысяч из которых проживали в России.

В 1994-ом году последователи секты распылили газ зарин в городе Мацумото, от чего погибли семь человек. Через год газ распылили в метро в Токио. Тогда 13 человек погибли, еще 6,3 тысячи человек в разной степени пострадали. На этот раз полиции удалось арестовать 30 лидеров секты, 13 из них приговорили к смертной казни.

*Запрещена в России