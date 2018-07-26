Юрий Лоза прокомментировал бойкот рок-фестиваля «Нашествие»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отказ групп «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли» и певицы Монеточки от участия в рок-фестивале «Нашествия» из-за демонстрации на нем военной техники и размещения призывного пункта.

Лоза в интервью ФАН заявил, что Россия пережила множество «нашествий» и все, кто их пытался осуществить, плохо закончили.

Музыкант задался вопросом, как представляют бойкотирующие защиту страны без министерства обороны. Он отметил, что если МО есть, то оно обязано работать и вести какую-то деятельность, и если министерству и фестивалю выгодно сотрудничать, то значения для музыкантов это не имеет.

Лоза выразил недоумение тем, что никто из музыкантов не может объяснить причину бойкота.

Музыкант рассказал, что около сотни коллективов, пожелавших принять участие в фестивале, уже получили отказ. Он отметил, что если одни не поедут, то выступать будут другие.