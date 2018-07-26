Штаб Собянина подаст жалобу на агитационное видео с нецензурной лексикой

Избирательный штаб кандидата в столичные мэры Сергея Собянина пожалуется в Мосгоризбирком из-за агитационного ролика с ненормативной лексикой.

Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором молодые люди в нецензурной форме призывают жителей столицы поучаствовать в предстоящих 9 сентября выборах мэра.

Глава штаба Константин Ремчуков сообщил РИА «Новости», что в адрес штаба Собянина поступили и бездоказательные обвинения в создании и распространении ролика.

Он отметил, что штат Собянина никакого отношения к ролику не имеет. Штаб подаст жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию на этой неделе.