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 Штаб Собянина подаст жалобу на агитационное видео с нецензурной лексикой

Штаб Собянина подаст жалобу на агитационное видео с нецензурной лексикой
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7:39   26 Июля 2018
Россия

Штаб Собянина подаст жалобу на агитационное видео с нецензурной лексикой

Штаб Собянина подаст жалобу на агитационное видео с нецензурной лексикой

Избирательный штаб кандидата в столичные мэры Сергея Собянина пожалуется в Мосгоризбирком из-за агитационного ролика с ненормативной лексикой.

Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором молодые люди в нецензурной форме призывают жителей столицы поучаствовать в предстоящих 9 сентября выборах мэра.

Глава штаба Константин Ремчуков сообщил РИА «Новости», что в адрес штаба Собянина поступили и бездоказательные обвинения в создании и распространении ролика.

Он отметил, что штат Собянина никакого отношения к ролику не имеет. Штаб подаст жалобу в  Московскую городскую избирательную комиссию на этой неделе.

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Автор: Олег Королев
#москва #агитация #выборы мэра москвы
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