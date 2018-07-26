В Москве откроется музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева

На юго-востоке Москвы откроется Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева, сообщает столичный мэр Сергей Собянин.

На своей странице в Twitter он написал, что театр станет культурным центром всего Рязанского района и не только.

Чихачев - профессор, заслуженный артист и деятель искусств России. Культурный деятель является лауреатом премии столичного правительства, а также основателем и худруком московского государственного музыкального театра.