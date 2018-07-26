Девять объявивших голодовку шахтеров в Забайкалье доставлены в больницу

В Забайкалье девять сотрудников «Дарасунского рудника», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплат, доставлены в участковую больницу. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что люди жаловались на недомогание и головокружение вследствие повышенного артериального давления.

Медицинские работники следят за состоянием шахтеров. Фельдшер участковой больницы поселка Вершино-Дарасунский осматривает людей два раза в сутки. За первый день голодовки их состояние было удовлетворительным.

Всего работу приостановили 92 сотрудника ООО «Дарасунский рудник», из них более 80 объявили голодовку во вторник.