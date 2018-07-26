США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

США заблокировали в СБ ООН российскую инициативу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщает постпредство РФ в четверг.

Россия инициировала проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки американской стороны сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования.

В проекте соответствующего письма председателя СБ указывались также шаги, предпринятые в Совете по ближневосточному урегулированию. Инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая Китай, Боливию и Кувейт. Однако, из-за позиции США российским представителям пришлось свернуть работу над проектом.

В постпредстве РФ считают, что любой пересмотр международно-правовой основы ближневосточного урегулирования грозят омрачить перспективы разрешения палестино-израильского конфликта и осложнить достижение всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.