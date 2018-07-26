Полицейские поставили на учет убивших котенка алтайских школьниц

В Алтайском крае полиция поставила на профилактический учет двух несовершеннолетних девушек, убивших котенка. Об этом сообщает региональный главк МВД.

В ходе проверки выяснилось, что выложенная в интернет видеозапись была снята в одном из сел Бурлинского района. Личности девочек 14 и 15 лет установлены. В суд направлен материал с целью их помещения в краевой Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

На родителей составили административный протокол. Ранее врио уполномоченного при губернаторе края по правам ребенка организует индивидуальную профилактическую работу с девочками.

Алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток расчленяет котенка топором. Кадры сопровождаются смехом и разговорами. Одна из девушек оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района. Прокуратура края проведет проверку школы, где обучается девочка.