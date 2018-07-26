Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»

Российское посольство в США прокомментировало «Крымскую декларацию» госсекретаря Майка Помпео.

На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что Госдеп выступает с декларациями и заявлениями по Крыму ежеквартально, поэтому в «Крымской декларации» ничего нового нет.

В дипмиссии напомнили, что несмотря на миф об оккупации в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают сотни тысяч украинцев, а также там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.

Сообщение посольства РФ сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке показан Белый дом с американским и сербским флагами - так 28 июля 1918 года в Вашингтоне продемонстрировали свою солидарность с сербами в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. Американская дипмиссия сделала к столетию события сделала соответствующую публикацию.

В посольстве отметили, что теперь Госдеп должен выступить с декларацией, признающей Косово частью Сербии.