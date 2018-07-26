Мы в соц.сетях:
Девять объявивших голодовку шахтеров в Забайкалье доставлены в больницу

Девять объявивших голодовку шахтеров в Забайкалье доставлены в больницу

 Полицейские поставили на учет убивших котенка алтайских школьниц

Полицейские поставили на учет убивших котенка алтайских школьниц
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

 Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»

Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»
Девять объявивших голодовку шахтеров в Забайкалье доставлены в больницу

Девять объявивших голодовку шахтеров в Забайкалье доставлены в больницу

 Полицейские поставили на учет убивших котенка алтайских школьниц

Полицейские поставили на учет убивших котенка алтайских школьниц
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

США заблокировали в СБ ООН инициативу РФ по Ближнему Востоку

 Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»

Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»
6:05   26 Июля 2018
Весь мир

Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»

Посольство РФ прокомментировало выпуск Госдепом США «Крымской декларации»

Российское посольство в США прокомментировало «Крымскую декларацию» госсекретаря Майка Помпео.

На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что Госдеп выступает с декларациями и заявлениями по Крыму ежеквартально, поэтому в «Крымской декларации» ничего нового нет.

В дипмиссии напомнили, что несмотря на миф об оккупации в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают сотни тысяч украинцев, а также там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.

Сообщение посольства РФ  сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке показан Белый дом с американским и сербским флагами - так 28 июля 1918 года в Вашингтоне продемонстрировали свою солидарность с сербами в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. Американская дипмиссия сделала к столетию события сделала соответствующую публикацию.

В посольстве отметили, что теперь Госдеп должен выступить с декларацией, признающей Косово частью Сербии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#посольство рф в вашингтоне #крымская декларация
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...