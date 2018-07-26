Белый дом не пустил журналистку CNN на пресс-конференцию Трампа и Юнкера

Белый дом в среду отказал журналистке телеканала CNN посещении пресс-конференции из-за неуважительного отношения к президенту США и его гостям.

Инцидент произошел во время о время протокольной части встречи американского лидера Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Овальном кабинете.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что журналистка выкрикивала вопросы и отказывалась уходить, несмотря на неоднократные просьбы. После того, как корреспонденту сообщили, что она не может участвовать в следующем мероприятии, корреспондент заявила, что для нее это не важно, поскольку она не планировала там быть.

В свою очередь CNN выпустил заявление по ситуации, в котором заявил, что Сандерс и ее коллега из Белого дома Билл Шайн назвали неподобающими вопросы журналистки. Телеканал утверждает, что вопросы касались экс-адвоката Трампа Майкла Коэна.

В CNN считают действия сотрудников Белого дома «ответом на неудобные вопросы» и полагают, что это не является проявлением свободной прессы.