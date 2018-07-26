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МВД РФ: Чаще всего в Россию переезжают соотечественники из стран СНГ

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5:24   26 Июля 2018
Россия

МВД РФ: Чаще всего в Россию переезжают соотечественники из стран СНГ

МВД РФ: Чаще всего в Россию переезжают соотечественники из стран СНГ

Государственная программа по переселению соотечественников в РФ наиболее востребована в странах СНГ, а также в ФРГ, Израиле и Прибалтике.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД сообщает, что в основном интерес к государственной программе проявляют соотечественники из числа граждан Украины, Казахстана, Молдавии, Киргизии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

По данным пресс-центра, программой в 2014 году воспользовались 106 тысяч человек, в 2015 - 183 тысячи, в 2016- 146 тысяч, в 2017 - 119 тысяч. По итогам пяти месяцев текущего года в Россию  прибыли более 41 тысячи соотечественников. Ожидается, что показатель возрастет до ста тысяч.

Подчеркивается, что снижение показателя объясняется сокращением заявлений об участии в госпрограмме от соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины и получивших временное убежище на территории РФ.

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Автор: Олег Королев
#российское гражданство #мвд рф #соотечественники
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