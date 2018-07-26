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5:00   26 Июля 2018
Россия

Белорусам и украинцам упростят получение гражданства РФ

Белорусам и украинцам упростят получение гражданства РФ

МВД работает над законопроектом, которым предлагается освободить белорусов и украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства РФ.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр министерства сообщает, что на текущий момент разрабатывается законопроект, который изменяет закон «О гражданстве РФ».

В частности, предлагается освободить граждан Украины от прохождения собеседования в комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Также данные преимущества предлагается распространить на граждан Белоруссии, где русский язык является государственным.

В МВД отметили, что украинцы являются потенциальными носителями русского языка, поскольку используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, а также по своему менталитету близки к россиянам.

После завершения необходимых процедур проект федерального закона будет внесен на рассмотрение в Правительство РФ.

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Автор: Олег Королев
#мвд #украинцы #гражданство рф #белорусы
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