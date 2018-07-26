Российские инженеры разработали новый способ запуска наноспутников

Инженеры самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» придумали новый способ доставки наноспутников на орбиту, сообщил врио директора РКЦ Дмитрий Баранов.

Предполагается, что доставка будет осуществляется в переходом отсеке ракет «Союз-2» в качестве попутной нагрузки при запусках более крупных аппаратов. Сейчас наноспутники размещают на специальной раме, которую крепят к разгонному блоку.

Баранов сообщил, что принципиальная возможность размещения в переходном отсеке ракеты-носителя попутной нагрузки имеется и «Прогресс» готово к взаимодействию с потенциальными заказчиками.