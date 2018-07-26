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Российские инженеры разработали новый способ запуска наноспутников

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4:47   26 Июля 2018
Весь мир

Российские инженеры разработали новый способ запуска наноспутников

Российские инженеры разработали новый способ запуска наноспутников

Инженеры самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» придумали новый способ доставки наноспутников на орбиту, сообщил врио директора РКЦ Дмитрий Баранов.

Предполагается, что доставка будет осуществляется в переходом отсеке ракет «Союз-2» в качестве попутной нагрузки при запусках более крупных аппаратов. Сейчас наноспутники размещают на специальной раме, которую крепят к разгонному блоку.

Баранов сообщил, что принципиальная возможность размещения в переходном отсеке ракеты-носителя попутной нагрузки имеется и «Прогресс» готово к взаимодействию с потенциальными заказчиками.

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Автор: Олег Королев
#прогресс #союз-2 #наноспутники
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