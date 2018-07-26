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 Емельяненко заявил, что ФБР не допрашивало его

Емельяненко заявил, что ФБР не допрашивало его
4:24   26 Июля 2018
Весь мир

Емельяненко заявил, что ФБР не допрашивало его

Емельяненко заявил, что ФБР не допрашивало его

ФБР не имело претензий к российскому борцу Федору Емельяненко. Об этом рассказал РИА «Новости» сам спортсмен.

В конце апреля российский боец смешанных единоборств приехал в Чикаго на бой с Френком Миром. По данным британского издания Telegraph, с Емельяненко в гостинице провели беседу агенты американских спецслужб.

Боец рассказал агентству, что встретил офицера ФБР в гостинице после того, как вернулся с тренировки. По его словам, агент представился, дал визитку и сказал, чтобы к нему обращались в случае форс-мажорных ситуаций.

Емельяненко отметил, что не знает, с чем был связан визит. Однако, по его словам, с офицером остались вести представители американской спортивной организации Bellator.

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Автор: Олег Королев
#фбр #емельяненко
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