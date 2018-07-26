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МВД РФ: Чаще всего в Россию переезжают соотечественники из стран СНГ

МВД РФ: Чаще всего в Россию переезжают соотечественники из стран СНГ

 Белорусам и украинцам упростят получение гражданства РФ

Белорусам и украинцам упростят получение гражданства РФ
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
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4:01   26 Июля 2018
Весь мир

Глава МВФ прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договоренности

Глава МВФ прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договоренности

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поприветствовала договоренности, достигнутые во время встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В пресс-службе МВФ сообщили, что Лагард была рада узнать, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о совместной работе по сокращению торговых барьеров, а вместе с другими партнерами - укреплению ВТО.

В ходе встречи в среду Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от всех пошлин, барьеров и субсидий

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Автор: Олег Королев
#трамп #юнкер #мвф #лагард
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