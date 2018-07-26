Глава МВФ прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договоренности

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поприветствовала договоренности, достигнутые во время встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В пресс-службе МВФ сообщили, что Лагард была рада узнать, что Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о совместной работе по сокращению торговых барьеров, а вместе с другими партнерами - укреплению ВТО.

В ходе встречи в среду Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от всех пошлин, барьеров и субсидий