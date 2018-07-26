Юнкер: США и ЕС нужно договориться о противодействии КНР

Евросоюзу и США необходимо о мерах в отношении Китая из-за недобросовестной торговой политики Пекина, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По его словам, Брюссель согласен с Трампом в том, что необходимо многое поменять. Юнкер отметил, в мире есть глобальное перепроизводство стали, которое ударяет по европейским рабочим.

Глава Еврокомиссии напомнил, что перепроизводство стали КНР в два раза выше, чем в ЕС. По его словам, в данной сфере действует множество «незаконных субсидий» Китая, которые делают рынок непредсказуемым.

Юнкер заявил, что необходимо закончить бесконечную передачу технологий. Он напомнил, что ЕС запустил расследование против Китая в рамках соблюдения им закона об интеллектуальной собственности.